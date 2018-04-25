Фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении

Как сообщает во вторник, 25 апреля, "Первый армянский информационный" канал, на данный момент остается открытым вопрос минимального количества голосов, которое необходимо набрать.

Вместе с тем член фракции, руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян, отметил, что если за кандидатуру Пашиняна проголосуют все депутаты фракции "Выход" и "Процветающая Армения" то он получит 40 голосов, тогда как для избрания нужно 53. На данный момент вопрос остальных 13 голосов остается открытым, - пояснил он, добавив, что

партия "Процветающая Армения", внепарламентские партии "Наследие" и "Страна законности" заявили о своей поддержке Пашиняну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 25 апреля, исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.