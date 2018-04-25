20:15 25.04.2018 | Политика | Новости
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Фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении

В Армении парламентская фракция блока "Елк" выдвинута кандидатура Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Фракция

Как сообщает во вторник, 25 апреля, "Первый армянский информационный" канал, на данный момент остается открытым вопрос минимального количества голосов, которое необходимо набрать.

Вместе с тем член фракции, руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян, отметил, что если за кандидатуру Пашиняна проголосуют все депутаты фракции "Выход" и "Процветающая Армения" то он получит 40 голосов, тогда как для избрания нужно 53. На данный момент вопрос остальных 13 голосов остается открытым, - пояснил он, добавив, что

партия "Процветающая Армения", внепарламентские партии "Наследие" и "Страна законности" заявили о своей поддержке Пашиняну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 25 апреля, исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Карапетян предложил провести в стране внеочередные парламентские выборы.


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