ЕС призывает Армению к национальному диалогу после отставки премьера

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Согласно заявлению, ЕС приветствует мирный характер изменений. Однако, по-прежнему остается важным плавное и мирное разрешение сложившейся ситуации. Решающим остается национальный диалог с привлечением всех заинтересованных политических сторон.

Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с целью консолидации демократии, укрепления верховенства закона и защиты прав людей, а также развития процветающей и устойчивой социально-экономической системы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер государства Армении Армен Саркисян подписал законопроект "О ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения, с одной стороны, и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами данной организации, с другой стороны".