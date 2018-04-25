13:14 25.04.2018 | Политика | Новости
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ЕС призывает Армению к национальному диалогу после отставки премьера

Делегация Европейского Союза в Армении и аккредитованные в стране посольства государств-членов ЕС заявляют, что Евросоюз принял к сведению отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

ЕС призывает Армению к национальному диалогу после отставки премьера

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Согласно заявлению, ЕС приветствует мирный характер изменений. Однако, по-прежнему остается важным плавное и мирное разрешение сложившейся ситуации. Решающим остается национальный диалог с привлечением всех заинтересованных политических сторон.

Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с целью консолидации демократии, укрепления верховенства закона и защиты прав людей, а также развития процветающей и устойчивой социально-экономической системы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер государства Армении Армен Саркисян подписал законопроект "О ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения, с одной стороны, и ЕС, а также Европейским сообществом по атомной энергии и странами-членами данной организации, с другой стороны".


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