Денисову вызвали в НАПК для объяснений по поводу голосования в Раде за ее назначение на должность омбудсмена

Она должна будет пояснить свое голосование за назначение на должность омбудсмена.

Как сообщается на сайте НАПК, Денисова, будучи народным депутатом Украины VIII созыва, 15 марта 2018 года участвовала в обсуждении и голосовании на пленарном заседании парламента о назначении ее же на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, что и является нарушением требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные законом "О предотвращении коррупции".

В НАПК также уверены, что своими действиями Денисова совершила правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена Кодекса Украины об административных правонарушениях. В связи с чем она приглашена прибыть в Национальное агентство 25 апреля 2018 в течение дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 марта 2018 года Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. За такое решение проголосовали 280 народных депутатов, в том числе и Денисова, которая на тот момент была народным депутатом фракции "Народный фронт".