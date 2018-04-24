В Совете Европы ждут ратификации Украиной Стамбульской конвенции

По его словам, в офисе Совета Европы активно поддерживают проведение реформ в Украине. В частности, представители Офиса СЕ оказывают экспертную поддержку в вопросах избирательного законодательства и судебной реформы.

"Мы сотрудничаем с правительством Украины, министерствами, органами местного самоуправления и партнерами в Украине в различных направлениях. Кроме того, наша команда предоставляет экспертную поддержку, разрабатывает методологию, как работать лучше - согласно стандартам Совета Европы", - отметил Энберг.

Вместе с тем офис Совета Европы в Украине поддерживает программы по поддержке внутренне перемещенных лиц и программ по предотвращению насилия над женщинами в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министры иностранных дел стран "Большой семерки" призывают украинские власти создать Антикоррупционный суд согласно рекомендациям Венецианской комиссии.