В Гренландии проходят выборы для отделения от Дании

Отмечается, что выборы проводятся из-за того, что датская территория сталкивается с угрозой глобального потепления, проблемой самоубийств среди молодежи и сексуальным насилием среди коренных жителей.

Несмотря на то, что конституция Дании признает право острова на независимость, если Гренландия станет суверенной нацией, она потеряет ежегодные субсидии, которые она получает от Дании - 483 млн. евро.

Известно, что они составляют 60 процентов годового бюджета страны. С валовым внутренним продуктом в размере 2,2 миллиарда долларов независимая Гренландия будет самой бедной страной Европы наравне с Сан-Марино.

Поэтому основной проблемой для сторонников независимости Грнеландии является то, когда отделиться и как это сделать без обеднения острова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Турецкой Республики утвердил законопроект о проведении перемен в правительстве страны в виде досрочных президентских и парламентских выборов, 24 июня текущего 2018 года.