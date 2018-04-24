12:29 24.04.2018 | Политика | Новости
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В Гренландии проходят выборы для отделения от Дании

Сегодня, 24 апреля, парламент в Гренландии проводит выборы, которые сконцентрированы на отделение от Дании. Об этом сообщает издание AFP.

В Гренландии проходят выборы для отделения от Дании

Отмечается, что выборы проводятся из-за того, что датская территория сталкивается с угрозой глобального потепления, проблемой самоубийств среди молодежи и сексуальным насилием среди коренных жителей.

Несмотря на то, что конституция Дании признает право острова на независимость, если Гренландия станет суверенной нацией, она потеряет ежегодные субсидии, которые она получает от Дании - 483 млн. евро.

Известно, что они составляют 60 процентов годового бюджета страны. С валовым внутренним продуктом в размере 2,2 миллиарда долларов независимая Гренландия будет самой бедной страной Европы наравне с Сан-Марино.

Поэтому основной проблемой для сторонников независимости Грнеландии является то, когда отделиться и как это сделать без обеднения острова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"парламент Турецкой Республики утвердил законопроект о проведении перемен в правительстве страны в виде досрочных президентских и парламентских выборов, 24 июня текущего 2018 года.


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