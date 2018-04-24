В апреле 13 нардепов ни разу не проголосовали в Раде

В течение месяца пропустили все голосования Верховной Рады такие политика, как Вадим Рабинович, Евгений Бакулин из "Оппозиционного блока", внефракционные Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Вячеслав Константиновский, Надежда Савченко.

Не голосовали такде Виталий Чепинога и Петр Сабашук из "Блок Петра Порошенко", Вячеслав Богуслаев - "Воля народа" и Юрий-Богдан Шухевич - Радикальная партия Олега Ляшко.

Как сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины, депутаты официально пропустили голосования по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки. При этом некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосований, однако участия в них не принимали.

Так, Рабинович был письменно зарегистрирован на трех пленарных заседаниях, Вячеслав Богуслаев и Константин Жеваго - по одному, Виталий Чепинога - восьми.

В целом же 40 парламентариев пропустили 90% голосований Рады в апреле. При этом по сравнению с предыдущими месяцами количество депутатов, которые не голосовали, несколько уменьшилось.

В перси-службе также напомнили, что всего в апреле произошло двенадцать пленарных заседаний парламента, на которых произошло 267 голосований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале 66 народных депутатов пропустили 90% голосований Верховной Рады.