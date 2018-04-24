Украина запретит российским судам заходить в свои внутренние воды - ФОТО

По мнению ведомства, это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Как сообщает во вторник утром, 24 апреля, пресс-служба министерства, которая цитирует словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, ведомство будет инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины.

Министерство уже передало Министерству иностранных дел материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску, - пояснил он, подчеркнув необходимость усиления взаимодействия между всеми ведомствами.

Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечения к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов - нарушителей по странам-флагами и судовладельцев, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей, - подчеркнул замминистра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура Украины удовлетворила ходатайство прокуратуры АР Крым на арест российского судна " Норд". Официальный ответ суда на арест корабля был дан сегодня вечером, 30 марта. На все имущество, которое находилось на судне, также наложен ордер на арест. Экипаж судна занимался ловлей рыбы и морепродуктов в Азовском море.