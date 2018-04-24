Украина молится за пострадавших в результате наезда на пешеходов в Торонто, - Порошенко

Об этом президент сообщил в своем микроблоге в

По словам Порошенко, он глубоко был шокирован, когда узнал об ужасной атаке с использованием грузовика в Торонто, которая забрала невинные жизни.

"Наши соболезнования и молитвы произносим за тех, кто пострадал в этой трагедии. Украинский народ стоит рядом с нашими канадскими друзьями в этот скорбный момент", - сказал лидер страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", в результате наезда на мирных жителей в Торонто, среди пострадавших и погибших украинцев нет.

В районе инцидента до сих пор перекрыта трасса, жители окрестных домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой пишут слова соболезнования.