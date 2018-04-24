13:31 24.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина молится за пострадавших в результате наезда на пешеходов в Торонто, - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко также выразил глубокие искренние соболезнования в связи с трагическим событием в канадском городе. В частности, он посочувствовал премьер-министру страны Джастину Трюдо и семьям погибших в результате наезда грузовика на людей в Торонто.

Украина молится за пострадавших в результате наезда на пешеходов в Торонто, - Порошенко

Об этом президент сообщил в своем микроблоге в 

По словам Порошенко, он глубоко был шокирован, когда узнал об ужасной атаке с использованием грузовика в Торонто, которая забрала невинные жизни.

"Наши соболезнования и молитвы произносим за тех, кто пострадал в этой трагедии. Украинский народ стоит рядом с нашими канадскими друзьями в этот скорбный момент", - сказал лидер страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", в результате наезда на мирных жителей в Торонто, среди пострадавших и погибших украинцев нет.

В районе инцидента до сих пор перекрыта трасса, жители окрестных домов выставили на тротуаре свечи и бумагу, на которой пишут слова соболезнования.


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