Турция продолжит борьбу против терроризма, - Эрдоган

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Согласно словам Эрдогана, с начала операции "Оливковая ветвь" 20 января было нейтрализовано 4272 террориста в сирийском регионе Африн, еще около 258 в Турции. Кроме того, 353 в северном Ираке.

"Мы продолжим делать все, что необходимо для спокойствия нашей нации. Мы будем также делать все, что необходимо в северной части Сирии", — добавил президент.

Стоит добавить, что Турция, а также США и ЕС считают организацию PKK (Рабочая партия Курдистана) террористической. Соответствующая кампания данной организации против Турции длится более трех десятилетий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Турецкой Республики утвердил законопроект о проведении перемен в правительстве страны в виде досрочных президентских и парламентских выборов, 24 июня 2018 года.