09:52 24.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, кто будет определять кандидата на пост главы "нового ГУБОПа"

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.

Стало известно, кто будет определять кандидата на пост главы

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в конкурсе будут принимать участие шесть кандидатов. В настоящее время претенденты уже прошли тестирование полиграфе, а также на знание законодательства и определение уровня общих способностей и навыков.

Также в ведомстве поведали о том, что все кандидаты на должность руководителя "нового ГУБОПа" являются сотрудниками органов полиции. 

По состоянию на вторник, 24 апреля, представители Консультативной миссии Европейского Союза в Украине и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, отобрали трех участников конкурса на рассмотрение Председателю Национальной полиции Украины. Теперь победителя на соответствующую должность будет определять Князев по согласованию с Арсеном Аваковым.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Сергей Князев анонсировал набор пилотов для первых вертолетов, которые Украина получит в 2020.


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