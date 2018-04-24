Стало известно, кто будет определять кандидата на пост главы "нового ГУБОПа"

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в конкурсе будут принимать участие шесть кандидатов. В настоящее время претенденты уже прошли тестирование полиграфе, а также на знание законодательства и определение уровня общих способностей и навыков.

Также в ведомстве поведали о том, что все кандидаты на должность руководителя "нового ГУБОПа" являются сотрудниками органов полиции.

По состоянию на вторник, 24 апреля, представители Консультативной миссии Европейского Союза в Украине и посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, отобрали трех участников конкурса на рассмотрение Председателю Национальной полиции Украины. Теперь победителя на соответствующую должность будет определять Князев по согласованию с Арсеном Аваковым.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сергей Князев анонсировал набор пилотов для первых вертолетов, которые Украина получит в 2020.