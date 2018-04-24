13:59 24.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО в среду может принять решение о расширении санкций против России

В среду, 25 апреля, Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание.

СНБО в среду может принять решение о расширении санкций против России

На заседании, скорее всего, будет введен расширенный санкционный список против олигархов и компаний из Российской Федерации. Об рассказал журналистам источников.

По его данным заседание должно быть завтра после обеда.

Иточник также напомним, что Кабинет министров Украины в среду планирует передать на рассмотрение Совбеза расширенный список санкций против олигархов и компаний из РФ.

Как сообщал УРА-Информ, 10 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские санкции против России, в частности российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены.


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