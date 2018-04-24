Сенат США одобрил кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Об этом сообщает издание Reuters.

Известно, что в ходе партийного голосования комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал "против".

Таким образом, теперь Помпео может участвовать в саммите НАТО, который запланирован на пятницу, 27 апреля.

Кандидатура Помпео должна быть одобрена и во время голосования полным составом Сената США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет сената конгресса США по международным делам готовится утвердить кандидатуру Майка Помпео на должность государственного секретаря.