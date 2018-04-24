08:46 24.04.2018 | Политика | Новости
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Сенат США одобрил кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря США.

Сенат США одобрил кандидатуру Помпео на должность госсекретаря

Об этом сообщает издание Reuters.

Известно, что в ходе партийного голосования комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал "против".

Таким образом, теперь Помпео может участвовать в саммите НАТО, который запланирован на пятницу, 27 апреля.

Кандидатура Помпео должна быть одобрена и во время голосования полным составом Сената США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет сената конгресса США по международным делам готовится утвердить кандидатуру Майка Помпео на должность государственного секретаря.


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