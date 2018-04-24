Порошенко заверил, что новая церковь не будет государственной

Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести. Об этом в понедельник, 23 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил, президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, никто не имеет права запрещать посещать ту или иную церковь. Он также подчеркнул, никто со стороны светских лидеров или руководителей государства не будет указывать, как креститься, в какой храм ходить, каким образом должны проходить церковные процедуры, какая церковь более каноническая, а какая менее.

Но есть православная традиция: на территории одного государства должна быть одна церковь, - уверен президент, добавив, что идеальным сценарием создания единой поместной церкви в Украине было бы признание получения Томоса об автокефалии всеми православными церквями.

Это единственный способ отмыться от того гнева и грехов, которые сделаны российскими военными пропагандистами и священниками на территории Украины. Получение Томоса должно вызвать подъем национального духа в Украине."Я абсолютно убежден, что решение о получении украинской православной церковью Томоса или грамоты на автокефалию или на независимость вызовут огромный подъем украинского национального духа, - добавил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины, в четверг, 19 апреля, поддержала проект постановления №8284 "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине. За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.