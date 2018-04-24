12:09 24.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Полторак рассказал о закупках антиснайперского комплекса на 2018 год

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в текущем году наша страна закупит у Канады антиснайперские комплексы, работа которых заключается в определении места, откуда ведет огонь снайпер противника.

Полторак рассказал о закупках антиснайперского комплекса на 2018 год

Об этом министр рассказал в интервью BBC News Украина.

Согласно его словам, на самом деле предоставить Украине оружие могли могли бы намного больше стран. Однако из-за расследования "Нового времени" о причастности нардепа Сергея Пашинского к коррупции на поставках, ситуация очень изменилась.

"У нас есть наработки с нашими основными партнерами. Есть решение правительства Канады - в этом году мы планируем у них кое-что закупить. Антиснайперские комплексы", - отметил Степан Полторак.

Напоследок он также добавил, что на сегодня есть договоренности о поставках оружия с США, Литвой, Латвией и Польшей. Как утверждает министр, Украина преодолела блокаду на поставки оружия по сравнению 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские военные впервые будут использовать десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland, на котором будет установлена лазерная пушка.


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