Полторак рассказал о закупках антиснайперского комплекса на 2018 год

Об этом министр рассказал в интервью BBC News Украина.

Согласно его словам, на самом деле предоставить Украине оружие могли могли бы намного больше стран. Однако из-за расследования "Нового времени" о причастности нардепа Сергея Пашинского к коррупции на поставках, ситуация очень изменилась.

"У нас есть наработки с нашими основными партнерами. Есть решение правительства Канады - в этом году мы планируем у них кое-что закупить. Антиснайперские комплексы", - отметил Степан Полторак.

Напоследок он также добавил, что на сегодня есть договоренности о поставках оружия с США, Литвой, Латвией и Польшей. Как утверждает министр, Украина преодолела блокаду на поставки оружия по сравнению 2014 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские военные впервые будут использовать десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland, на котором будет установлена лазерная пушка.