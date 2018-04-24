Пашинян заявляет, что готов возглавить правительство Армении

Такой партии фактически не существует. Об этом во вторник, 24 апреля, на пресс-конференции для иностранных журналистов в Ереване заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

При этом отвечая на вопрос о том, может ли РПА, набравшая больше голосов, чем блок Пашиняна, выдвинуть приемлемого кандидата в премьер-министры, он отметил, что время ее власти завершено.

Вместе с тем Пашинян заявил, что готов сам стать премьер-министром страны. 25 апреля на запланированной встрече с исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном он намерен заявить о своем желании стать главой правительства до проведения досрочных выборов в парламент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, протесты в Армении начались 13 апреля текущего года из-за выдвижения на пост премьера страны экс-президента страны Сержа Саргсяна. 17 апреля, несмотря на протесты, которые сопровождались перекрытием центральных улиц Еревана и блокированием госучреждений, парламент Армении большинством голосов поддержал кандидатуру Саргсяна, в тот же день президент Армении назначил Саргсяна премьером.

Вчера Саргсян заявил об отставки, после чего исполнять обязанности премьера стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян.