ПАСЕ подтвердила оккупацию части Донбасса Россией

Об этом речь идет в резолюции "О чрезвычайном положении", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

В ходе рассмотрения Ассамблеей украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки. В них прописано, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированными территориями, которые контролируются Российской оккупационной администрацией".

Известно, что в целом за две правки проголосовали 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативе для Германии", а также нидерландской Соцпартии.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение международного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы подтвердили внешнее воздействие на принимаемые решения. Отмечается, что изучали соответствующий вопрос специальная следственная группа.