09:32 24.04.2018 | Политика | Новости
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Лавров увидел в действиях G7 "скользкую русофобию"

Работа G7, как и ее заявления, базируется исключительно на русофобской почве.

Лавров увидел в действиях G7

Итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская почва там очевидна. Об этом в понедельник, 24 апреля, на брифинг заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

При этом он заявил, что на эту русофобскую очень скользкую линии стали и те страны семерки, которые уверяют, что они не разделяют попыток изолировать Россию.

Вместе с тем российский министр заверил, что Москва и дальше будет терпеливо отстаивать свою позицию пока мир осознает безысходность подобной линии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, странами " Большой семерки" заявили, что рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую распространило МИД Канады.


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