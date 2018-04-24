16:53 24.04.2018 | Политика | Новости
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Кадыров угрожает Трампу и Меркель

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров принял решение о введение ответных ограничительных мер против президента США Дональда Трампа, главы Германии Ангелы Меркель и других западных чиновников.

Кадыров угрожает Трампу и Меркель

Об этом он лично заявил в эфире одного из российских телеканалов 24 апреля.

По его словам, в случаи их прибытия в республику, правоохранители государства мгновенно их задержит и отвезет на заключение в местную тюрьму. Он также добавил, что если у перечисленных лиц возникнут счета в стране, то их сразу заблокируют. 

Ранее, в декабре 2017 года, американское правительство расширило санкционный "список Магнитского", добавив в него пятерых граждан России, в том числе Рамзана Кадырова из-за его причастности к нарушениям прав человека.

"Список Магнитского" предусматривает визовые и экономические ограничения в отношении ряда российских граждан.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание, где, скорее всего, будет введен расширенный санкционный список против олигархов и компаний из Российской Федерации.


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