12:32 24.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Главы МИД G7 призывают Украину создать Антикоррупционный суд

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" призывают украинские власти обеспечить прогресс реформ.

Главы МИД G7 призывают Украину создать Антикоррупционный суд

При этом министры призывают в первую очередь создать Антикоррупционный суд согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Как сказано в совместном коммюнике глав МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто, опубликованном во вторник, 24 апреля, страны участницы "Большой семерки" подтверждают поддержку реформам в Украине и приветствуем предпринятые шаги, особенно в сфере децентрализации и экономического роста.

Вместе с тем, мы настоятельно призываем правительство Украины обеспечить постоянный и четкий прогресс на пути реформ, - говорится в документе, согласно которому, этот прогресс должен включать создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также прогресс в проведении избирательной реформы и законе о национальной безопасности.

Кроме того, главы МИД вновь заявили о неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ, что включает непризнание нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны "Большой семерки" могут в ближайшее время рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против Российской Федерации. Санкии предусматриваются из-за ситуации на Донбассе. Как сказано в обнародованном в понедельник, 23 апреля, совместном заявлении министров иностранных дел этих стран и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, все страны-участницы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России.


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