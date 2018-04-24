Главы МИД G7 призывают Украину создать Антикоррупционный суд

При этом министры призывают в первую очередь создать Антикоррупционный суд согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Как сказано в совместном коммюнике глав МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто, опубликованном во вторник, 24 апреля, страны участницы "Большой семерки" подтверждают поддержку реформам в Украине и приветствуем предпринятые шаги, особенно в сфере децентрализации и экономического роста.

Вместе с тем, мы настоятельно призываем правительство Украины обеспечить постоянный и четкий прогресс на пути реформ, - говорится в документе, согласно которому, этот прогресс должен включать создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также прогресс в проведении избирательной реформы и законе о национальной безопасности.

Кроме того, главы МИД вновь заявили о неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно-признанных границ, что включает непризнание нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны "Большой семерки" могут в ближайшее время рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против Российской Федерации. Санкии предусматриваются из-за ситуации на Донбассе. Как сказано в обнародованном в понедельник, 23 апреля, совместном заявлении министров иностранных дел этих стран и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, все страны-участницы готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России.