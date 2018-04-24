12:32 24.04.2018 | Политика | Новости
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Генсек ООН призвал к соблюдению правопорядка в Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к сохранению правопорядка в Армении в связи с уходом в отставку главы правительства страны Сержа Саргасяна на фоне многодневных акций протеста оппозиции.

Генсек ООН призвал к соблюдению правопорядка в Армении

Об этом сказано в распространенном заявлении официального представителя ООН Стефана Дюжаррика.

Как утверждает Гутерриш, несмотря на политические проблемы, необходимо научится уважать верховенство закона и права человека, а также сохранять мир и стабильность в Армении.

"Сохраняйте порядок, избегайте разжигающих скандалов, попробуйте сотрудничать с открытым и конструктивным диалогом", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ппрезидент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, принял отставку премьер-министра страны Сержа Саргсяна. Он также подписал указ об отставке правительства страны. 


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