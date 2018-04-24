G7 намерена привлечь РФ к ответственности за агрессию в Украине

Об этом на брифинге заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.

Как отметила спикер Госдепа, все члены стран согласились с тем, что Россия должна прекратить препятствовать достижению мира в Сирии и соблюдать обязательства, взятые соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

На саммите в Торонто страны G7 отметили, что Россия должна быть конструктивным партнером по Сирии, иначе ее могут привлечь к ответственности.

"Мы также едины в нашем намерении привлечь Россию к ответственности за действия в Украине. G7 призывает Россию выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений, снизить уровень насилия и вернуть Украине контроль над Крымом", - добавила Ноейрт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в России Джон Хантсман подготовил для министерства иностранных дел РФ письмо, в котором говорится, что власти США внедрят новы санкции против России.