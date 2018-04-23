08:57 23.04.2018 | Политика | Новости
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Во Франции намерены ужесточить миграционное законодательство

Национальное собрание Франции утвердило новый пакет правок к законам, регулирующим вопросы миграции и предоставления убежища. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Во Франции намерены ужесточить миграционное законодательство

За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.

По словам министра внутренних дел Франции Жерар Колон, соответствующие правки нацелены на усиление контроля за миграцией.

В частности, срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Кроме того, сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. Известно, что процедура возвращения осуществлялась через через посольство Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии.


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