За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.

По словам министра внутренних дел Франции Жерар Колон, соответствующие правки нацелены на усиление контроля за миграцией.

В частности, срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Кроме того, сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Сирии Башар Асад вернул Франции орден Почетного легиона. Известно, что процедура возвращения осуществлялась через через посольство Румынии в Дамаске, которое сейчас представляет интересы Франции в Сирии.