10:11 23.04.2018 | Политика | Новости
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Власти США и Британии договорились бороться с применением химического оружия в Сирии

Власти американского государства совместно с правительством Британии продолжат противодействовать использованию химоружия в Сирии. Такие сведения сообщили исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон на полях министерской встречи стран G7 в Торонто, 22 апреля.

Власти США и Британии договорились бороться с применением химического оружия в Сирии

Согласно словам представителя Госдепартамента, на встрече они также подняли вопросы о двусторонних, региональных и глобальных проблемах. Речь идет о Сирии, Иране и КНДР.

При этом, как сообщил спикер Госдепа США Хизер Нойерт, под конец встречи госсекретарь Салливан и министр иностранных дел Джонсон согласились продолжить работать с целью положить конец использованию сирийским режимом химического оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках возглавляемых Соединенными Штатами Америки мероприятий по стабилизации раздираемо конфликтами Сирии, Саудовская Аравия готова разместить войска в в этой стране. Сейчас ведутся переговоры, который продолжаются с самого начала сирийского кризиса - с 2011 года.


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