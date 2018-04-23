Власти США и Британии договорились бороться с применением химического оружия в Сирии

Согласно словам представителя Госдепартамента, на встрече они также подняли вопросы о двусторонних, региональных и глобальных проблемах. Речь идет о Сирии, Иране и КНДР.

При этом, как сообщил спикер Госдепа США Хизер Нойерт, под конец встречи госсекретарь Салливан и министр иностранных дел Джонсон согласились продолжить работать с целью положить конец использованию сирийским режимом химического оружия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в рамках возглавляемых Соединенными Штатами Америки мероприятий по стабилизации раздираемо конфликтами Сирии, Саудовская Аравия готова разместить войска в в этой стране. Сейчас ведутся переговоры, который продолжаются с самого начала сирийского кризиса - с 2011 года.