В Украине прошли успешные испытания противотанкового комплекса "Скиф" - ФОТО

Уникальная разработка Конструкторского бюро "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей. Об этом в воскресенье, 22 апреля, нпа своей страничке в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный концерн “Укроборонпром” провел модернизацию комплекса противовоздушной обороны под названием " Печора". Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

С помощью высокотехнологического оборудования, а также инженерной смекалки украинских ученых и инженеров удалось добиться значительного увеличения точности прицельного поражения воздушных объектов. Зона поражения обновленного комплекса составляет более 35-40 км с точностью попадание в 10 метров, максимальная высота, которую может набрать ракета составляет 25 км.