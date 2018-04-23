08:21 23.04.2018 | Политика | Новости
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В ПАСЕ не сомневаются в коррупцию со стороны Азербайджана

В Парламентской ассамблее Совета Европы подтвердили внешнее воздействие на принимаемые решения. Об этом сообщает издание Европейская правда.

В ПАСЕ не сомневаются в коррупцию со стороны Азербайджана

Отмечается, что изучали соответствующий вопрос специальная следственная группа. После полного анализа они подтвердили несоответствие этическим стандартам деятельность отдельных депутатов.

Глава следственной группы Николас Братца разъяснил, в ПАСЕ находилась группа лиц, которые работали в сторону Азербайджана. Известно, что семь членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи.

Речь идет о подкупах со стороны представителей Азербайджана.

Братца добавил, что проблемы не ограничиваются одной страной, однако из-за нехватки времени расследование концентрировалось на деле страны с наибольшим количеством претензий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на следующей неделе украинская делегация во время заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы поднимет вопрос строительства газопровода "Северный поток-2". Украинское правительство должно сделать все возможное для противодействия реализации этого вопроса.


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