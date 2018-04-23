08:33 23.04.2018 | Политика | Новости
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В Парагвае избрали нового президента

В Парагвае, где в воскресенье, 22 апреля, прошли выборы, избран новый президент.

В Парагвае избрали нового президента

Им стал кандидат от правящей правой партии Колорадо, сын последнего диктатора Парагвая Марио Абдо Бенитес. Он набрал 46,6% голосов.

Как сообщают РИА Новости сегодня утро глава верховного избирательного суда Парагвая Хайме Бестар после обработки 96,6% бюллетеней, заявил, что президентом республики становится господин Марио Абдо Бенитес.

Новый президент вступит в должность в августе 2018 года.

Он также напомнил, что в 2015-2016 годах Абдо занимал пост главы сената Парагвая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парагвай захлестнули волнения, причиной которых стало голосование сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание парламента. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.


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