В Армении назначен новый премьер-министр

Об этом сообщает News.am.

Сообщается, что власть государства учла невозможность выполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном в связи с его заявлением об отставке. В соответствующем закону порядке к исполнению обязанностей главы правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян.

На данный момент новоиспеченному первому вице-премьер-министру 54 года, он окончил Ереванский государственный университет. Он является премьер-министром с 2016 года, представляя Республиканскую партию Армении. 9 апреля 2018 года указом президента Армении Армена Саргсяна он был отправлен в отставку.

Когда его выбрали на заседании кабинета министров, он призвал всех соотечественников к соблюдению правопорядка и законности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", руководителя оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, возглавляющего акции протеста в Армении, выпустили на свободу.