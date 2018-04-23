Украина и МВФ активно работают над вопросом приезда миссии в Киев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Переговоры прошли в ходе встречи украинской делегации во главе с председателем Национального банка Яковом Смолием с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Вашингтоне.

Отмечается, что сейчас идет доработка условий приезда миссии МВФ в столицу для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

Как отметил директор-распорядитель МВФ, Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Поэтому, международная ситуация сейчас благоприятна для реформ. МВФ готово помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк добавил, что сейчас Минфин работает над бюджетной резолюцией на следующие три года, которая позволит продолжить совместную политику по сокращению дефицита и уменьшения долговой нагрузки в соответствии с программой МВФ.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", поддержка Всемирного банка является необходимой для укрепления экономики Украины и повышения социальных стандартов.