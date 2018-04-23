09:50 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Страны G7 поддержали позицию Киева по миротворцам в Донбассе, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страны Большой семерки полностью поддерживают позицию Украины в вопросе развертывания миротворческой миссии в Донбассе.

Страны G7 поддержали позицию Киева по миротворцам в Донбассе, - Климкин

Соответствующие заявление, он сделал после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто.

По словам Климкина, концепция РФ направлена на продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить наше государство. Поэтому, логика миротворческой операции на востоке Украины должна предусматривать сначала достижение "базовой безопасности". В частности, отказ от применения тяжелого оружия, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам в ОРДЛО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексирована Крыму. Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это не легитимная аннексированная территория и никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными.


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