Страны G7 поддержали позицию Киева по миротворцам в Донбассе, - Климкин

Соответствующие заявление, он сделал после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто.

По словам Климкина, концепция РФ направлена на продвижение своего протектората, как троянского коня, чтобы дестабилизировать и разрушить наше государство. Поэтому, логика миротворческой операции на востоке Украины должна предусматривать сначала достижение "базовой безопасности". В частности, отказ от применения тяжелого оружия, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам в ОРДЛО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексирована Крыму. Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это не легитимная аннексированная территория и никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными.