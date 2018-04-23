09:19 23.04.2018 | Политика | Новости
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Сегодня в ПАСЕ поднимут вопрос незаконных выборов президента России в Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, 23 апреля 2018 года, намерены рассмотреть нарушения прав человека и незаконные выборы президента России в оккупированном Крыму.

Сегодня в ПАСЕ поднимут вопрос незаконных выборов президента России в Крыму

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте ПАСЕ.

Отмечается, что на сегодня в ПАСЕ запланированы срочные дебаты.

Известно, одной из тем заявлены незаконные выборы президента Российской Федерации в оккупированном Крыму и нарушения прав человека на полуострове.

Кроме того, в ПАСЕ пройдут дебаты на тему роста антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе и реформирования механизма Конвенции о защите прав человека.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Парламентской ассамблее Совета Европы подтвердили внешнее воздействие на принимаемые решения. Отмечается, что изучали соответствующий вопрос специальная следственная группа. После полного анализа они подтвердили несоответствие этическим стандартам деятельность отдельных депутатов.


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