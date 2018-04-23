16:19 23.04.2018 | Политика | Новости
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Саргсян ушел в отставку

Премьер Армении Серж Саргсян, политический, государственный и военный деятель, подал в отставку после почти двухнедельного протеста населения в связи с его избранием.

Саргсян ушел в отставку

Об этом сообщают Новости Армении.

До этого первый митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром, прошел 22 апреля в Ереване. Митингующие обвиняли его в неэффективном управлении экономикой.

Глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян добился своего, организовав самый массовый митинг за десять дней акций против премьера Саргсяна.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по состоянию на понедельник, 23 апреля, возобновились протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна, к акциям оппозиции присоединились не только студенты, но и около двух десятков людей в военной форме. 


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