Саргсян ушел в отставку

Об этом сообщают Новости Армении.

До этого первый митинг против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, 17 апреля избранного премьер-министром, прошел 22 апреля в Ереване. Митингующие обвиняли его в неэффективном управлении экономикой.

Глава оппозиционной фракции "Элк" Никол Пашинян добился своего, организовав самый массовый митинг за десять дней акций против премьера Саргсяна.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по состоянию на понедельник, 23 апреля, возобновились протесты в Ереване против премьера Сержа Саргсяна, к акциям оппозиции присоединились не только студенты, но и около двух десятков людей в военной форме.