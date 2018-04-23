Российский МИД не гарантирует невмешательство в выборы в США

Вместе с тем признавать свою вину за инциденты, в которых обвиняют Москву, также не станет. Об этом в понедельник, 23 апреля, заявил посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Андрей Крутских.

При этом, комментируя заявление американского посла в России Джона Хантсмана о готовности Соединенных Штатов Америки вернуться к переговорам по кибербезопасности в случае невмешательства Москвы в американские промежуточные выборы 6 ноября, он заверил, что если Хантсман всерьез ждет каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной.

Россия вмешиваться в выборы не будет, поскольку это "не в рамках наших национальных интересов", но если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 июня, выступая на заседании комитета Сената США по вопросам разведки, бывший глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми заявил, что на сегодняшний день нет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, экс-глава ФБР отметил, что ни сам президент США Дональд Трамп, ни его администрация не просили его прекратить расследование "российского дела".