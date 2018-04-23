Россия в аннексированном Крыму начала военные учения

На них российские воска будут отрабатывать выявление кораблей условного противника. Как сообщает в понедельник, 23 апреля, издание Крым.Реалии, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота России, в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы.

При этом в ведомстве напомнили, что на полуострове размещены российские расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл. Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходит на полигоне боевой подготовки в Крыму.

На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками заданий по выявлению условных надводных целей с дальнейшей передачей полученных данных на командный пункт, - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл Черноморского флота России уже проводили в Крыму учения по уничтожению морских целей.

Как соообщал УРА-Информ, в 2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 Триумф.