23:47 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия в аннексированном Крыму начала военные учения

Российская армия начала в аннексированному Крыму учения.

Россия в аннексированном Крыму начала военные учения

На них российские воска будут отрабатывать выявление кораблей условного противника. Как сообщает в понедельник, 23 апреля, издание Крым.Реалии, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота России, в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы.

При этом в ведомстве напомнили, что на полуострове размещены российские расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл. Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходит на полигоне боевой подготовки в Крыму.

На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками заданий по выявлению условных надводных целей с дальнейшей передачей полученных данных на командный пункт, - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале расчеты ракетных комплексов Бастион и Балл Черноморского флота России уже проводили в Крыму учения по уничтожению морских целей.

Как соообщал УРА-Информ, в 2018 году в районе мыса Фиолент в Севастополе заступили на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 Триумф.


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