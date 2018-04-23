Президент Армении принял отставку Саргсяна

Он также подписал указ об отставке правительства страны. Как сказано в указе президента, он принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства.

Вместе с тем "Новости Армении" сообщают, что указом президента страны переназначены еще четыре министра.

В частности, министром спорта и по делам молодежи вновь назначен Грачья Ростомян, министром образования и науки - Левон Мкртчян, министром транспорта, связи и информационных технологий - Ваан Мартиросян, министром охраны природы - Арцвик Минасян.

Ранее министром здравоохранения был назначен Левон Алтунян, труда и социальных вопросов - Артем Асатрян, диаспоры Грануш Акопян, энергетики и природных ресурсов - Ашот Манукян.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Как сообщал УРА-Информ, первый вице-премьер-министр Армении Карен Карапетян приступил к исполнению обязанностей главы правительства.