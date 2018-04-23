22:32 23.04.2018 | Политика | Новости
100192145:Polishuk

Президент Армении принял отставку Саргсяна

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, принял отставку премьер-министра страны Сержа Саргсяна.

Президент Армении принял отставку Саргсяна

Он также подписал указ об отставке правительства страны. Как сказано в указе президента, он принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства.

Вместе с тем "Новости Армении" сообщают, что указом президента страны переназначены еще четыре министра.

В частности, министром спорта и по делам молодежи вновь назначен Грачья Ростомян, министром образования и науки - Левон Мкртчян, министром транспорта, связи и информационных технологий - Ваан Мартиросян, министром охраны природы - Арцвик Минасян.

Ранее министром здравоохранения был назначен Левон Алтунян, труда и социальных вопросов - Артем Асатрян, диаспоры Грануш Акопян, энергетики и природных ресурсов - Ашот Манукян.

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Как сообщал УРА-Информ, первый вице-премьер-министр Армении Карен Карапетян приступил к исполнению обязанностей главы правительства.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве женщина на BMW въехала в магазин - ФОТО В российской Кировской области прошел аномальный снегопад - ФОТО В понедельник на Донбассе ранены трое военных - ВИДЕО Спецгруппа G7 будет отслеживать поведение России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив