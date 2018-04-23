13:23 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО требует реструктуризировать Вооруженные силы Украины

Правительство Украины должно реструктуризировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и довести к концу комплексные реформы.

НАТО требует реструктуризировать Вооруженные силы Украины

Об этом сообщил директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтинант Ян Брукс в Киеве.

Как утверждает управляющий штаба, Украине необходимо провести определенные реформы. Прежде всего речь идет о комплексных реформах.

По мнению Брукса, в первую очередь должен быть обеспечен демократический контроль за вооруженными силами. Также, полная реструктуризация всех структур ВСУ в соответствии с теми схемами, которые призывает применять НАТО.

Кроме того, правительство должно обеспечить работу конкретных подразделениях. Они также должны тренироваться в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", кроме борьбы с внешней агрессией на Донбассе и в Крыму, в Украине идет не менее важна борьба с коррупцией. По мнению Хатчисон, Украине необходима усиленная борьба с коррупцией, установка и развитие демократических институтов, в том числе и свободная судебная система и неподконтрольные антикоррупционные суды.


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