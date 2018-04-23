18:33 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Началось расследование выдворения Саакашвили

Национальная полиция Украины, следуя решению Печерского районного суда Киева через почти что два месяца дала ход расследованию уголовного производства по иску стороны защиты бывшего президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

Началось расследование выдворения Саакашвили

Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает журналистам адвокат Руслан Чернолуцкий.

Как утверждает сторона защиты, 23 апреля была одержана информация, что украинские правоохранители начали выполнять обязанность выполнять решение суда от 22 февраля 2018 года.

Тогда уполномоченных лиц Печерского управления полиции в Киеве обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины, согласно заявлению адвоката Павла Богомазова о похищении Саакашвили и начать досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кассационный административный суд Верховного суда Украины отклонил жалобу адвокатов Михаила Саакашвили после отказа Государственной миграционной службы Украины в предоставлении Саакашвили статуса беженца. 


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