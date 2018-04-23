Московский суд сегодня продолжит рассматривать дело Сущенко

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

Так, в своем посте сторона защиты сообщила, что сегодня продолжится суд по делу украинского журналиста Романа Сущенко. В частности, он как не признавал вину, так и не признаёт. И не признает, подчеркнул Фейгин.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко, незаконно содержащийся в Российской Федерации, не согласился признать свою вину в полной мере во время предварительных слушаний в российском суде.