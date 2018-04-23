11:36 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100192070:labazovych

Московский суд сегодня продолжит рассматривать дело Сущенко

В понедельник, 23 апреля, Московский городской суд планирует продолжить рассмотрение дела арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Московский суд сегодня продолжит рассматривать дело Сущенко

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

Так, в своем посте сторона защиты сообщила, что сегодня продолжится суд по делу украинского журналиста Романа Сущенко. В частности, он как не признавал вину, так и не признаёт. И не признает, подчеркнул Фейгин.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко, незаконно содержащийся в Российской Федерации, не согласился признать свою вину в полной мере во время предварительных слушаний в российском суде.


Поделиться
Читайте также:
 
S&P улучшило прогноз ВВП Украины на этот год и ухудшило на следующих два года Ангела Меркель предоставит евреям безопасную жизнь в Германии Киев мечтает об автокефалии для православной церкви "Газпром" отправил в Стокгольм документы для расторжения контрактов с Украиной
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив