МИД Украины требует от России прекращения провокаций против миссии ОБСЕ на Донбассе - ФОТО

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам, в прошлом году на территории оккупированного Донбасса трагически погиб наблюдатель ОБСЕ вследствие продолжающейся агрессии РФ против Украины.

Поэтому, Украина призывает РФ выполнить минские соглашения, прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ и гарантировать их безопасность, доступ к оккупированной территории.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Как утверждает министр, соответствующие санкции необходимы против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. Климкин утверждает, что Герхард Шредер является главным лоббистом Путина во всем мире. Поэтому это может очень сильно повлиять на Евросоюз.