11:16 23.04.2018 | Политика | Новости
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Ангела Меркель предоставит евреям безопасную жизнь в Германии

Правительство Германии намерено обеспечить полную безопасность евреев, проживающих на территории страны.

Ангела Меркель предоставит евреям безопасную жизнь в Германии

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью израильскому телеканалу Channel 10, что ее огорчает такое отношение к этой национальности.

Отмечается, что возможной причиной всплеска подобных явлений мог стать резкий приток беженцев из мусульманских стран в ЕС.

Сложившуюся ситуацию канцлер считает "новым феноменом". Она назвала удручающим фактом положение, когда практически все еврейские детские сады, школы, общественно-религиозные учреждения вынуждены находиться под охраной полиции.

Кроме того, Меркель планирует позднее посетить Израиль для очередного раунда двусторонних межправительственных консультаций.

Канцлер также назвала вопросы, вызывающие разногласия между странами. К ним относятся, в частности, статус израильских поселений на палестинских территориях и атомная сделка с Ираном, которая вызывает озабоченность Израиля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", члены стран "Нормандской четверки" в ближайшие время планируют обсудить возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей.


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