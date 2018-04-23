08:59 23.04.2018 | Политика | Новости
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Германия выступает против G8 с Россией

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что его страна выступает против возврата России в формат G8.

Германия выступает против G8 с Россией

По его мнению возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. Как заявил глава дипломатического ведомства Германии в воскресенье, 22 апреля, во время саммита G7, в этом вопросе ничего не поменялось.

На сегодняшний день это не является темой для дискуссии, - заявил Маас, добавив, что только от России зависит выполнение условий, благодаря которым страна может претендовать на возвращения к G8. Вместе с тем министр сообщил, что для решения вопроса с Сирией "Россия должна сделать конструктивное предложение". Германия хочет выстроить диалог с Россией, поскольку этот конфликт не решить без ее участия, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен просит европейских лидеров усилить давление на Российскую Федерацию.

По ее словам, необходимо четко придерживать санкционного режима, чтобы заставить Россию выполнять Минские договоренности и начать процесс деоккупации Крыма. Москва имеет целый ряд нарушений, за которыми обязательно будет следовать жесткая реакция со стороны Берлина: аннексия Крыма, причастность России к ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиацией и защиту режима Асада, - подчеркнула министр.


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