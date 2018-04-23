Генсек ООН не сомневается в возвращении холодной войны

Об этом сообщает портал SVT.

Секретарь убежден, что "холодная война вернулась", но она имеет другой характер, чем предыдущая.

Ранее был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. В данное время США и русские не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия.

По словам генсека, нет двух однородных контролируемых блоков. В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, в регионе сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами, есть и другие проблемы между различными регионами.

"Очевидно, наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько фрагментирован", - добавил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел России заявили о возможной заморозке авиационного сообщения с Америкой в связи с проблемами россиян при получении виз США.