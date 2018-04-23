ЕС и Германия вложатся в энергоэффективность Украины

Об этом сообщат пресс-служба Минрегиона.

Сообщается, что сегодня, 21 апреля 2018 года, пребывая на собрании в Вашингтоне, Европейский Союз, Международная финансовая корпорация, состоящая в группе Всемирного банка, и власть Германии подписали Соглашение о создании мультидонорского фонда для софинансирования украинского Фонда энергоэффективности.

Как гласит документ, на первой ступени в руках IFC будет находиться до 53 млн евро финансирования. Из них ЕС предоставил 43 млн евро и Германия выделила 10 млн евро.

Миссией соглашения является способствование Украине в снижении энергозатраты в жилом секторе и сокращению выбросов парниковых газов.

Мультидонорский фонд планирует вместе с Фондом энергоэффективности Украины вкладывать средства в проекты по улучшению энергоэффективности в многоквартирных домах государства и наделять профессиональной помощью для развития рынка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2020 году возможен запуск новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.