12:51 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС и Германия вложатся в энергоэффективность Украины

Европейский Союз совместно с Международной финансовой корпорации и руководстывом Германии утвердили договор о создании мультидонорского фонда с целью спонсирования украинского Фонда энергоэффективности.
 

ЕС и Германия вложатся в энергоэффективность Украины

Об этом сообщат пресс-служба Минрегиона.

Сообщается, что сегодня, 21 апреля 2018 года, пребывая на собрании в Вашингтоне, Европейский Союз, Международная финансовая корпорация, состоящая в группе Всемирного банка, и власть Германии подписали Соглашение о создании мультидонорского фонда для софинансирования украинского Фонда энергоэффективности.

Как гласит документ, на первой ступени в руках IFC будет находиться до 53 млн евро финансирования. Из них ЕС предоставил 43 млн евро и Германия выделила 10 млн евро.

Миссией соглашения является способствование Украине в снижении энергозатраты в жилом секторе и сокращению выбросов парниковых газов.

Мультидонорский фонд планирует вместе с Фондом энергоэффективности Украины вкладывать средства в проекты по улучшению энергоэффективности в многоквартирных домах государства и наделять профессиональной помощью для развития рынка.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в 2020 году возможен запуск новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.


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