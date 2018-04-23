14:55 23.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Двери НАТО открыты для Украины, - штаб Альянса

Генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.

Двери НАТО открыты для Украины, - штаб Альянса

Соответствующие заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 23 апреля.

Как утверждает Брукс, принять Украину в состав НАТО будет решением прежде всего политическим. Ведь, как он уже не раз заявлял, двери НАТО всегда открыты. К примеру, об этом свидетельствует недавнее вступление Черногории. Однако, несмотря на это развития реформ все равно должны быть реализованы на пути к НАТО.

При этом, генерал-лейтенант также отметил существенный прогресс Украины на пути реформ. В частности, он заявил, что Украина очень успешно продвигается по пути реформ, однако на некоторых участках необходимо преодолеть разные препятствия.

"Необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы для того, чтобы было создано необходимое пространство, которое будет соответствовать общим стандартам", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины должно реструктуризировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и довести к концу комплексные реформы.


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