Двери НАТО открыты для Украины, - штаб Альянса

Соответствующие заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 23 апреля.

Как утверждает Брукс, принять Украину в состав НАТО будет решением прежде всего политическим. Ведь, как он уже не раз заявлял, двери НАТО всегда открыты. К примеру, об этом свидетельствует недавнее вступление Черногории. Однако, несмотря на это развития реформ все равно должны быть реализованы на пути к НАТО.

При этом, генерал-лейтенант также отметил существенный прогресс Украины на пути реформ. В частности, он заявил, что Украина очень успешно продвигается по пути реформ, однако на некоторых участках необходимо преодолеть разные препятствия.

"Необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы для того, чтобы было создано необходимое пространство, которое будет соответствовать общим стандартам", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины должно реструктуризировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и довести к концу комплексные реформы.