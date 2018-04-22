20:58 22.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Вселенский Патриархат начинает процедуры предоставления автокефалии, - Порошенко

Вселенского Патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Вселенский Патриархат начинает процедуры предоставления автокефалии, - Порошенко

Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает официальное интернет-представительство президента. Согласно сообщению, постановление Верховной рады на его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей Также Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

В частности, будет проинформировано другие поместные православные церкви, - говорится в сообщении.

При этом по поручению президента заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко 20 апреля посетил Стамбул и передал Его Всесвятейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент поддержал проект постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине".

За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.


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