Вселенский Патриархат начинает процедуры предоставления автокефалии, - Порошенко

Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает официальное интернет-представительство президента. Согласно сообщению, постановление Верховной рады на его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей Также Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

В частности, будет проинформировано другие поместные православные церкви, - говорится в сообщении.

При этом по поручению президента заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко 20 апреля посетил Стамбул и передал Его Всесвятейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, парламент поддержал проект постановления №8284 "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине".

За такое решение проголосовали 268 народных депутатов. Документ вступает в силу со дня его принятия.