В Армении официально подтвердили задержание трех депутатов

Среди задержанных лидер протестов в Ереване Никола Пашиняна. Как сообщает в воскресенье, 22 апреля, издание Aravot, ссылаясь на информацию прокуратуры, депутатов подозревают в нарушении требований конституции о правилах организации и проведении собраний.

Следователями Специальной следственной службы Армении для пресечения преступления по подозрению в намеренной организации и проведении собрания в нарушение установленного законом порядка, с соблюдением требований Конституции Армении, были задержаны депутаты Национального Собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что о задержании депутатов проинформировали председателя национального собрания Армении.

Вместе с тем издание отмечает, что депутаты в Армении пользуются неприкосновенностью и не подлежат задержанию без санкции парламента.

Напомним, протесты против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна начались 12 апреля. Оппозиция обвиняет его в ухудшении экономической ситуации и узурпации власти, так как именно он ранее расширил полномочия премьер-министра, сделав эту должность главной в стране. В ходе протестов оппозиция объявила так называемую бархатную революцию.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня полиция Еревана взяла под арест лидера оппозиционной парламентской фракции "Элк", главу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна.