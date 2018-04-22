11:54 22.04.2018 | Политика | Новости
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Иран может продолжить разработку ядерных ракет

Власти Ирана начнут возобновлять работу по производству ядерного оружия, если Трамп не начнет процесс "разморозки" санкций. Об этом передает CBS.

Иран может продолжить разработку ядерных ракет

По словам главы иранского МИДа, у Тегерана есть достаточно средст и опций, чтобы вернуться к продолжению разработки своей ядерной программы. Мировое сообщество продолжает игнорировать грубые нарушения со стороны Вашингтона, который давно не выполняет свое обязательство по снятию санкционных ограничений в отношении Ирана.

Еще в 2015 году Иран и постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в Германии достигли подписания, так называемой "ядерной сделки". В документе прописана "дорожная карта" постепенно снятия ограничений на торговлю нефтью и подключения страны к системе Visa и Mastercard.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Тегеран предупредил США, Великобританию и Францию о серьезных последствиях ракетных ударов по Сирии.


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