Иран может продолжить разработку ядерных ракет

По словам главы иранского МИДа, у Тегерана есть достаточно средст и опций, чтобы вернуться к продолжению разработки своей ядерной программы. Мировое сообщество продолжает игнорировать грубые нарушения со стороны Вашингтона, который давно не выполняет свое обязательство по снятию санкционных ограничений в отношении Ирана.

Еще в 2015 году Иран и постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в Германии достигли подписания, так называемой "ядерной сделки". В документе прописана "дорожная карта" постепенно снятия ограничений на торговлю нефтью и подключения страны к системе Visa и Mastercard.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Тегеран предупредил США, Великобританию и Францию о серьезных последствиях ракетных ударов по Сирии.