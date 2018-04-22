16:49 22.04.2018 | Политика | Новости
100192013:roman

Германия готова применить политику "жесткой дипломатии" в отношении РФ

Министр обороны Германии просит европейских лидеров усилить давление на Российскую Федерацию. Об этом передает Bild.

Германия готова применить политику

По ее словам, необходимо четко придерживать санкционного режима, чтобы заставить Россию выполнять Минские договоренности и начать процесс деоккупации Крыма. Москва имеет целый сонм нарушений, за которыми обязательно будет следовать жесткая реакция со стороны Берлина: аннексия Крыма, причастность России к ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиацией и защиту режима Асада.

Фон дер Ляйен утверждает, что Евросоюзу давно пора разработать новый механизм ведения внешней политики, ибо рано или поздно но России придется возвращать в европейскую дипломатию.

"Необходимо постоянно сохранять готовность к диалогу с Москвой", - отмечает министр обороны Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко прибыл с деловым визитом в Германию вести переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель


Поделиться
Читайте также:
 
Вашингтон просит Киев срочно повысить цену на газ для населения - ФОТО В Италии стали пропадать ушные палочки У США появилось первое в мире лазерное оружие "Барселона" в очередной раз стала победителем национального футбольного турнира
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив