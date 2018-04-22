Германия готова применить политику "жесткой дипломатии" в отношении РФ

По ее словам, необходимо четко придерживать санкционного режима, чтобы заставить Россию выполнять Минские договоренности и начать процесс деоккупации Крыма. Москва имеет целый сонм нарушений, за которыми обязательно будет следовать жесткая реакция со стороны Берлина: аннексия Крыма, причастность России к ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиацией и защиту режима Асада.

Фон дер Ляйен утверждает, что Евросоюзу давно пора разработать новый механизм ведения внешней политики, ибо рано или поздно но России придется возвращать в европейскую дипломатию.

"Необходимо постоянно сохранять готовность к диалогу с Москвой", - отмечает министр обороны Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко прибыл с деловым визитом в Германию вести переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.