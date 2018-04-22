23:27 22.04.2018 | Политика | Новости
100192031:Polishuk

Евросоюз призывает Армению наладить диалог с оппозицией

Европейский союз призывает власти Армении и оппозицию наладить диалог.

Евросоюз призывает Армению наладить диалог с оппозицией

Это необходимо для скорейшего разрешения ситуации, которая привела к массовым протестам. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье, 22 апреля, на официальной страничке в Facebook делегации ЕС в Армении.

Согласно сообщению, представители ЕС приветствуют действия президента Армении Армена Саркисяна, который пытается наладить диалог с участниками акций протеста.

Вместе с тем, Евросоюз выражает беспокойство из-за того, что непродолжительная встреча премьера-министра Сержа Сарсгяна и депутата Никола Пашиняна не привела к предотвращению дальнейшего роста напряженности, - говорится в заявлении.

Напомним, протесты против премьерства бывшего президента Армении Сержа Саргсяна начались 12 апреля. Оппозиция обвиняет его в ухудшении экономической ситуации и узурпации власти, так как именно он ранее расширил полномочия премьер-министра, сделав эту должность главной в стране. В ходе протестов оппозиция объявила так называемую бархатную революцию.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня полиция Еревана взяла под арест лидера оппозиционной парламентской фракции "Элк", главу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна.


Поделиться
Читайте также:
 
В Армении официально подтвердили задержание трех депутатов В Николаеве пьяный водитель маршрутки протаранил рейсовый автобус Вселенский Патриархат начинает процедуры предоставления автокефалии, - Порошенко МФК готова помочь Украине решить проблемы кредитов в госбанках
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив