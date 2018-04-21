15:15 21.04.2018 | Политика | Новости
100191963:test

В Турции официально утвердили досрочные выборы

Парламент Турецкой Республики утвердил законопроект о проведении перемен в правительстве страны в виде досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня текущего 2018 года.

В Турции официально утвердили досрочные выборы

Об этом сообщает агентство Анадолу.

Во время рассмотрения законопроекта в парламенте за его утверждение проголосовали 386 депутатов.

Отмечается, что в заседании парламента, в частности, приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Ранее между властями государства было обсуждено предложение госпожи Бахели, после чего принято решение положительно подойти к вопросу о досрочных выборах, чтобы принять меры по ликвидации политической неопределенности, обращая внимание на военную операцию в Сирии и исторически важные события в Ираке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовал особую пресс-конференцию, где указал, что в стране повышается неопределенный уровень ситуации после попытки государственного переворота в 2016 году и поэтому необходимо переходить к новой системе правительства.


Поделиться
Читайте также:
 
"Нафтогаз" ожидает встречи с "Газпромом" в Стокгольме В США заявили о нарушениях прав человека в Украине В Афганистане от мины пострадали люди Литва будет "вооружаться до зубов" из-за угрозы нападения со стороны России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив