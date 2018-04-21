В Турции официально утвердили досрочные выборы

Об этом сообщает агентство Анадолу.

Во время рассмотрения законопроекта в парламенте за его утверждение проголосовали 386 депутатов.

Отмечается, что в заседании парламента, в частности, приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Ранее между властями государства было обсуждено предложение госпожи Бахели, после чего принято решение положительно подойти к вопросу о досрочных выборах, чтобы принять меры по ликвидации политической неопределенности, обращая внимание на военную операцию в Сирии и исторически важные события в Ираке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовал особую пресс-конференцию, где указал, что в стране повышается неопределенный уровень ситуации после попытки государственного переворота в 2016 году и поэтому необходимо переходить к новой системе правительства.