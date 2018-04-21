В США заявили о нарушениях прав человека в Украине

Об этом сообщает DW.

Как информируют в Госдепартаменте, российские боевики, захватившие территорию на востоке Украины и полуострове Крым, виновны и должны ответить за убийства и политически обусловленные исчезновения людей, пытки и незаконные задержания. В частности, подчеркиваются ограничения свободы слова и собраний, ограничения пересечения линии соприкосновения и препятствование предоставлению гуманитарной помощи на Донбассе, запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Что касается правительства Украины, как написано в документе, то оно не применяет нормальных мер для судебного преследования и наказания большей части чиновников, которым приписывают злоупотребления, после чего создалась сфера безнаказанности.

Правозащитники и работники ООН зафиксировали весмые нарушения в расследованиях нарушений прав людей, совершенных правительственными силами безопасности. Так, имеется в виду применение пыток, исчезновения людей, незаконные задержания и другие нарушения, совершенных Службой безопасности Украины. В частности, виновные в расстреле членов Евромайдана в 2014 году до сих пор не наказаны.

Сообщается, что власти Украины не расследуют должным образом незаконное присоединение Крыма Россией и длящийся конфликт на Донбассе, ссылаясь на отсутствие контроля над этими территориями.

Так, Госдепартамент ссылается на данные МИД Украины о том, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Крыму исчезли 28 человек, 12 из которых позже были найдены мертвыми.

Создатели доклада подчеркивают жесткие условия содержания в тюрьмах и отправку заключенных в Россию, произвольные аресты и задержания, абсолютное отсутствие независимости судебных органов и политические заключения, ограничения в интернете, в том числе блокировку сайтов, насилие в сторону СМИ, этнических украинцев и крымских татар, системную и широко распространенную коррупцию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина не станет уступать Венгрии в требовании наделить масштабными правами венгерскую общину в Закарпатской области.